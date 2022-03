Petro de Luanda, de Alexandre Santos, segue para os 'quartos' da Champions africana

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, qualificou-se este sábado para os quartos de final da Liga dos Campeões africanos de futebol, ao vencer por 3-0 o Sagrada Esperança, na quarta jornada do Grupo D.

O brasileiro Tiago Azulão, logo no primeiro minuto de jogo (16 segundos) e aos 44', e Érico Castro, de grande penalidade, aos 90'+5, marcaram os golos que colocaram a formação angolana de regresso à liderança do Grupo D, com 10 pontos, quando faltam disputar duas rondas na fase de grupos.

O Petro de Luanda volta a jogar em 19 de março, em Luanda, diante dos egípcios do Zamalek, liderados pelo português Jesualdo Ferreira, enquanto os angolanos do Sagrada Esperança recebem no mesmo dia, também em Luanda, o Wydad de Casablanca, de Marrocos.

Os marroquinos, segundos do grupo, com nove pontos, também já tinham garantido o apuramento para os 'quartos', na sexta-feira, ao vencerem os egípcios, que são terceiros, com dois pontos, à frente do Sagrada Esperança, último, com apenas um ponto.