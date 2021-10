Petro de Luanda e Sagrada Esperança qualificam-se para Liga dos Campeões Africanos

O Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, e o Sagrada Esperança qualificaram-se este sábado para a fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos.

O Petro, que se qualificou pela quarta vez para a fase de grupos, ganhou ao Otoho, do Congo Brazaville, por 2-0, em Luanda, com golos de Vidinho, aos 44 minutos, e Megue, aos 73', após o empate a dois na primeira mão.

O Sagrada Esperança, outro representante angolano na mesma competição, também se qualificou, pela primeira vez, apesar da derrota fora por 1-0, diante do Royal Leopards, de Eswatini, com um golo de Júnior Magagula, aos 89 minutos.

Os angolanos beneficiaram da vitória caseira de 3-1, no jogo da primeira mão disputado em Luanda.

Para a Taça da Confederação Africana de Futebol, o 1º de Agosto defronta no domingo, em Luanda, o Red Arrows, da Zâmbia, em jogo da segunda mão da segunda eliminatória de acesso a fase de grupos, após ter perdido por 1-0, no jogo da primeira mão, em Lusaka.

O Interclube, outro representante angolano na mesma competição, carimbou o passaporte para a última fase, mercê da desistência do CFFA do Madagáscar, que, em casa, perdeu por 3-0, no jogo da primeira mão.