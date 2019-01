Petro de Luanda empata no Mali na Taça da Confederação Africana

O Petro de Luanda empatou este sábado 1-1 frente aos malianos do Stade Malien, em em Bamaco, em jogo da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana.Os malianos marcaram primeiro por Ali Sylla, aos 23 minutos, mas Vá, ainda na primeira parte, restabeleceu a igualdade.O segundo desafio está marcado para 19 de janeiro, no Estádio 11 de novembro, em Luanda.Para chegar à terceira eliminatória de acesso à fase de grupos da também designada por Taça Nelson Mandela, o Petro de Luanda eliminou o Orapa United, do Botswana, com duas vitórias (4-0 em Luanda e 2-0 em Gaborone), bem como o AS Nyuki, da República Democrática do Congo (RDC), vencendo também ambas as partidas (1-0 nas duas mãos).