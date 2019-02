Petro de Luanda perde na Argélia na 1.ª jornada da Taça CAF

O Petro de Luanda estreou-se este domingo com uma derrota por 2-1 no terreno dos argelinos do Nasr Hussein Dey, em jogo da primeira jornada do Grupo D da Taça da Confederação, também conhecida por Taça Nelson Mandela.Os petrolíferos chegaram ao intervalo já a perder por 1-0, devido ao golo de Mohamed Tougai, aos 19 minutos, vantagem ampliada pouco depois do início da segunda metade por Walid Alladi, aos 54 minutos.O Petro de Luanda ainda reduziu por Wladimiro Edson, aos 76 minutos, mas o resultado não sofreu alteração até ao final.No outro jogo do grupo, os quenianos do Gor Mahia receberam e bateram por 4-2 o favorito do agrupamento, os egípcios do Zamalek.Após a primeira jornada, o grupo D é liderado pelo Gor Mahia e Nasr Hussein Dey, ambos com três pontos. Petro de Luanda e Zamalek ainda não pontuaram.Na segunda jornada, o Petro de Luanda recebe os quenianos do Gor Mahia a 13 deste mês, deslocando-se, dia 24, ao terreno dos egípcios do Zamalek.Esta fase da Taça das Confederações agrupa 16 equipas divididas por quatro grupos, em que os dois melhores classificados se apuram para os quartos de final.