Pierre-Emerick Aubameyang coloca um ponto final na carreira internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Gabonesa de Futebol anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado oficial publicado nas redes sociais do organismo, que Pierre-Emerick Aubameyang decidiu colocar um ponto final na carreira internacional, pelo que o avançado do Barcelona não estará presente na CAN'2023 a ajudar o seu país.

"O capitão das 'panteras' não vai estar com a Seleção Nacional na próxima aventura nas eliminatórias da CAN'2023. O avançado do Barcelona decidiu colocar um ponto final na sua carreira internacional", pode ler-se no comunicado emitido hoje.





O experiente avançado de 32 anos diz assim 'adeus' à seleção 72 jogos depois, onde marcou um total de 30 golos, que o colocaram no topo dos melhores marcadores de sempre daquele país africano.