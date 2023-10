Piqué ameaça deixar Andorra e mudar nome do clube: «Investimos mais de 4 milhões e agora expulsam-nos»

Gerard Piqué, proprietário do FC Andorra, pondera deixar o país e mudar mesmo o nome do clube, devido à decisão do governo de não permitir que continue a jogar no Estádio Nacional. Alain Cabanes, secretário de Estado dos Desportos e da Juventude de Andorra, assumiu que está disposto a ajudar a encontrar outro recinto, mas não voltará atrás nesta decisão.Ora, Piqué não podia ser mais claro e duro na resposta, através da sua conta do Twitter. "Investimos mais de 4 milhões de euros na melhoria do Estádio Nacional para que a Liga nos deixe jogar e agora vocês expulsam-nos. Não há instalações desportivas em Andorra com condições para podermos competir no próximo ano", salientou o antigo defesa do Barcelona, notando: "Não temos outra solução senão sair e mudar o nome do clube. Parabéns! Vocês deixaram Andorra sem futebol profissional".Recorde-se que o FC Andorra milita na 2.ª divisão espanhola e é atualmente 15.º classificado, numa prova com 22 equipas. Piqué é proprietário do clube desde 2018.