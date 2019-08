Piqué e a polémica em torno de Neymar: «Tem de vir a público e manifestar-se»

Gerard Piqué foi protagonista na conferência de imprensa de antevisão ao encontro do Barcelona ante o Nápoles. O defesa catalão não fugiu ao tema 'Neymar' e deu a conhecer o seu desejo."Neymar é um grandíssimo jogador, que conhece o balneário, a cidade e o clube. Estou convencido de que haja muita gente contente com o rendimento que teve aqui. Sei que é uma operação muito complicada, que joga no PSG e que temos um plantel suficientemente bom para lutar por todos os títulos. Vocês conhecem a minha relação com o Ney e ficaria muito contente se ele voltasse", revelou o internacional catalão.Para Piqué, o internacional canarinho deverá manifestar qual é a sua vontade publicamente, para não dar aso a mais polémicas a envolver o seu nome. "Tem de vir a público e manifestar-se. Já tivemos várias conversas privadas, mas não são para aqui chamadas. É um craque dentro e fora de campo", concluiu.Relembre-se que o PSG contratou Neymar ao Barcelona, em 2017, por 222 milhões de euros, valores que fazem do internacional brasileiro o mais caro da história do futebol.