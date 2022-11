Pirlo comenta saída de Ronaldo do Man. United: «Foi como arrancar um dente que estava a abanar»

Andrea Pirlo considerou, em entrevista ao 'Flashscore', que a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United foi, para o avançado português, como "arrancar um dente que estava a abanar"."Acho que Ronaldo já estava há muito tempo à espera de dar aquela entrevista. Preparou tudo antes. Sempre teve pressão e sempre terá, isso não é problema para ele. Também não acho que tenha trazido pressão à equipa de Portugal, porque mesmo se ele não tivesse dado a entrevista, a comunicação social ia fazer-lhe perguntas sobre o Manchester United", explicou o antigo médio italiano, antes de assumir que tem uma ótima relação com CR7."Acho que foi por isso que decidiu fazer as coisas desta maneira. Foi como arrancar um dente que estava a abanar, e agora vai estar ainda mais motivado do que antes. Tenho uma ótima relação com ele. É uma personagem interessante, um profissional a sério", concluiu o atual treinador do Karagumruk, da Turquia.Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi treinado por Andrea Pirlo na Juventus, na temporada 2020/21.