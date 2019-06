(em atualização)

O francês Michel Platini, antigo presidente da UEFA, foi esta terça-feira detido pelas autoridades devido a suspeitas de corrupção a propósito da atribuição do Mundial'2022 ao Qatar.De acordo com a Mediapro, o ex-líder da UEFA foi levado pelas autoridades para as instalações do Gabinete Central de luta contra a corrupção e infrações financeiras e fiscais (OCLCIFF), o qual tem estado a investigar alegações de que o processo de atribuição da fase final ao país árabe não terá sido lícito.Líder da UEFA entre 2007 e 2015, Platini foi em 2015 banido pelo Comité de Ética da FIFA, pese embora sempre tenha negado qualquer tipo de irregularidade.