Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, jantou terça-feira à noite num luxuoso restaurante londrino com David Beckham e Zinedine Zidane e foram 'apanhados' pelo jornal 'The Sun'. Acabaram por sair separados, pela porta das traseiras, mas já se especula que o antigo jogador e o ex-treinador do Real Madrid teriam abordado o argentino sobre a possibilidade de assumir o comando técnico dos merengues.Tanto Beckham como Zidane são próximos de Florentino Peréz e a imprensa internacional relata que ambos podem ter sido uma espécie de emissários do presidente dos blancos neste encontro.Santiago Solari assinou contrato com o Real Madrid até 2021 depois da saída de Julen Lopetegui, mas em em Espanha diz-se que o seu lugar continua a ser provisório.