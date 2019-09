«Podiam oferecer-me 15 milhões que não assinava mas seria diferente se fossem 15 mulheres»

Foi considerado o George Best da Sérvia, Sasa Curcic tinha tanto talento para o futebol como para as mulheres e para o álcool, assim como o antigo internacional inglês. Numa entrevista ao 'Daily Mail', o agora treinador de futebol reconhece os erros do seu passado."Nos meus melhores momentos era um artista, um driblador, um jogador como George Best, mas como ele, também gastei tudo em mulheres, carros desportivos e álcool...", diz Curcic, que terminou a carreira de futebolista em 2001, aos 29 anos."Nessa altura, podiam oferece-me 15 milhões de libras (cerca de 16,7 milhões de euros) que não assinava por nenhum clube, mas seria diferente se fossem 15 mulheres. Aí teria dito ao presidente: 'deixe-me fazê-las felizes'", reconhece o antigo jogador.Atualmente com 47 anos, Sasa Curcic admite que parou de beber há seis anos para não terminar também como George Best, que faleceu em 2005 aos 59 anos.