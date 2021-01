Pogon Szczecin de Luís Mata e Podstawski vence Rakow e sobe à liderança da Liga polaca

O Pogon Szczecin, emblema polaco onde alinham os portugueses Luís Mata e Tomás Podstawski, venceu o Rakow por 1-0, esta sexta-feira, ascendendo à condição ao topo da tabela do campeonato polaco.





Com o lateral português a titular, o clube de Estetino suplantou a equipa de Czestochowa, passando agora a somar 31 pontos, mais dois do que o Légia Varsóvia, que tem um jogo a menos e apenas joga este domingo.Caso o emblema de Varsóvia não vença, o Pogon pode terminar a primeira volta com a liderança isolada do campeonato.