Polacos dizem que Paulo Sousa alegou temer pela vida como justificação para rescindir contrato

Paulo Sousa foi durante a noite de ontem [quarta-feira] oficializado como novo treinador do Flamengo, mas para trás deixa certamente vários milhões de pessoas enfurecidas com as suas recentes decisões.





Esta quinta-feira, o jornalista Marcin Dobski, do 'Salon24', revelou o teor dos e-mails trocados entre Hugo Cajuda, agente do treinador português, e a Federação Polaca de Futebol durante as negociações em torno da saída do técnico. De acordo com a mesma fonte, o representante de Paulo Sousa utilizou argumentos "bizarros" para conseguir chegar à rescisão de contrato."O português [neste caso Hugo Cajuda, agente de Paulo Sousa] alegou que na Polónia existe um ambiente hostil em torno de Paulo Sousa e isso foi utilizado como motivo para o acordo de rescisão contratual por mútuo acordo. E que ele [o treinador] temia pela sua saúde e vida porque se sentia ameaçado pelos adeptos polacos", começa por referir já referido jornalista.Entre as várias trocas de e-mails com alegadas provas que comprovavam de que o treinador português estaria a ser ameaçado, foram também publicações feitas nas redes sociais.r

"Contudo, o representante de Paulo Sousa não mencionou nos documentos anexados [por e-mail] que a raiva dos adeptos já tinha subido quando veio a público o surpreendente rumor de que o então selecionador estava de saída e se encontrava em negociações com clubes brasileiros", acrescenta, terminando: "Interessantemente, durante essa troca de e-mails, Cajuda também anexou publicações ameaçadoras sobre Paulo Sousa nas redes sociais, que supostamente serviriam como prova de que ele estava a ser ameaçado de algo."