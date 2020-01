Polémica com Castillo: foi apanhado na noite com atriz, falha penálti em final e ouve das boas

Nicolás Castillo, ex-jogador do Benfica, está no centro da polémica no México. O avançado do Club America foi apanhado na noite numa discoteca aos beijos com a atriz Candela Márquez, sendo que as fotos foram divulgadas pela revista 'TV Notas'.





Ex-benfiquista Castillo com noite para esquecer: desperdiça penálti e mexicanos não perdoam

O problema reside no facto de tudo ter acontecido numa noite 'proibida'. A aventura do internacional mexicano terá acontecido na véspera da segunda mão da final da Apertura do campeonato contra o Monterrey, que decorreu a 29 de dezembro. O America venceu 2-1 depois de ter perdido pelo mesmo resultado no primeiro jogo. A partida foi a penáltis e Castillo, que entrou no prolongamento... falhou o pontapé da marca dos 11 metros. O America acabaria por perder o encontro.Em relação à noite anterior, a revista 'TV Notas' revela que o jogador dançou sempre muito agarrado à atriz, de 31 anos, e sussurrou várias vezes ao ouvido do jogador. Quatro horas depois de ter entrado na discoteca, Castillo pagou a conta e saiu com a atriz.O avançado, de 26 anos, já estava na mira dos adeptos pelo falhanço e agora as críticas subiram de tom. Ainda assim, há vários dias, o jornal mexicano 'Récord' avançou que Castillo pretende cumprir o contrato, com duração até 2023, até ao final.O atacante chegou ao Benfica em 2018/19 por quase 8 milhões de euros, mas não marcou qualquer golo nos 11 jogos que disputou de águia ao peito. Acabaria vendido no mercado de inverno por 7 milhões.