Polémica com jogador do LA Galaxy: mulher de Katai pede à polícia para 'matar a m...»

Tea Katai é a mulher do futebolista do LA Galaxy Aleksandar Katai e está no centro da polémica depois de ter publicado comentários racistas na sua conta de Instagram, num momento que em nos EUA se multiplicam as manifestações contra o racismo, na sequência da morte de George Floyd, às mãos da polícia.





Numa das publicações de Tea no Instagram, cuja conta está atualmente privada, vê-se uma imagem de uma patrulha policial contra uma barreira de pessoas em Nova York, com a legenda "mate a m..."; noutra imagem vê-se uma mulher afro-americana a sair alegadamente de uma loja roubando uma caixa de sapatos com a inscrição "Black Nike Matters".Entretanto, o LA Galaxy já veio a público "condena" as polémicas publicações, exigindo "a retirada das mesma de imediato""LA Galaxy foi informado de uma série de publicações racistas e violentas nas redes sociais por Tea Katai, mulher do médio do LA Galaxy, Aleksandar Katai. O LA Galaxy condena veementemente os posts e solicitou sua remoção imediata. O LA Galaxy se posiciona firmemente contra o racismo de qualquer tipo, incluindo o que sugere violência ou procura minimizar os esforços daqueles que procuram a igualdade racial.O LA Galaxy apoia comunidades de cor, especialmente a comunidade negra, nos protestos e luta contra o racismo sistémico, a desigualdade social, o fanatismo e a violência. O LA Galaxy realizará uma reunião com Katai na quinta-feira, 4 de junho e determinará os próximos passos.Agora é a hora de refletir sobre nosso papel em ajudar a combater o racismo em nossa comunidade", refere o comunicado do clube da MLS.Também o futebolista já veio pedir desculpas, num post no Instagram, mas são muitos os adeptos que se mostram revoltados com a situação, exigindo que o avançado sérvio de 29 anos deixe o clube.Aleksandar Katai chegou ao LA Galaxy em dezembro de 2019, a custo zero, tendo alinhado em dois jogos, antes da suspensão do campeonato devido à pandemia de coronavírus.