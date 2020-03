Polémica em torno do teste positivo de Rugani: namorada faz declarações inesperadas

Está instalada a polémica em Itália. Daniele Rugani foi o primeiro jogador da Juventus a testar positivo para o novo coronavírus. No dia 11 de março, a Juventus informou que o central tinha sido submetido a um teste no dia anterior e que o resultado teria revelado infeção por covid-19. A namorada do jogador, que está grávida, divulgou publicamente estar infetada no dia 16.





No entanto, declarações recentes da companheira de Rugani estão a levantar muitas questões em Itália. Michela Persico deu uma entrevista ao site ‘tpi.it" onde fala de datas diferentes daquelas divulgadas pela Juventus: "O Daniele [Rugani] fez o teste no domingo, dia 8 de março e recebeu o resultado no dia seguinte, dia 9. Eu soube que estava infetada no dia 16", garantiu a namorada do colega de Cristiano Ronaldo.Recorde-se que no dia 8 de Março, a Juventus recebeu o Inter, em encontro da 26.ª jornada da liga italiana. A equipa de Turim venceu por 2-0, num jogo em que Daniele Rugani ficou no banco de suplentes.A versão de Michela foi prontamente negada pela Juventus que reiterou as datas avançadas no primeiro comunicado, ou seja, que o resultado do teste só chegou no dia 11.