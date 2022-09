Polémica na seleção francesa sub-18: «Foi a última vez que alguns jogadores vestiram a nossa camisola»

A final do Torneio de Limoges sub-18 entre França e Polónia tinha tudo para ser um grande jogo de futebol, mas a verdade é que terminou antes dos 90 minutos. Tudo porque, os franceses ficaram reduzidos a sete jogadores e o árbitro teve de dar como terminada a partida, com a Polónia a vencer por 3-2.Jogaram-se apenas 76 minutos, altura em que Darnell Bile viu vermelho direto após um falta dura sobre um adversário, ao qual ainda deu um cabeçada. Isto já depois das expulsões de Ilyes Housni (55'), Jeanuel Belocian (61') e Malang Gomis (72'), deixando a seleção gaulesa sem o mínimo estipulado de jogadores em campo.Uma imagem lamentável deixada por alguns jogadores franceses e que não passou ao lado do selecionador, Bernard Diomede. "Infelizmente, estas coisas ainda acontecem connosco. Para alguns, esta foi a última vez que vestiram a camisola bleu [da seleção], porque precisam de entender algumas coisas primeiro. Também houve alguns jogadores que mantiveram a calma e tentaram acalmar as coisas. Agora é tempo de analisar quem se comportou de forma correta e quem não o fez. Haverá punições", garantiu o técnico da seleção sub-18 de França.