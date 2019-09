Polémica no ‘The Best’ agrava-se: selecionador do Sudão afirma que também não votou em Messi

Juan Barrera insiste: «Não sei se apresentaram outro capitão mas eu não votei em Messi» Juan Barrera insiste: «Não sei se apresentaram outro capitão mas eu não votei em Messi»

Quarta-feira Juan Barrera utilizou as redes sociais para eslarecer que não tinha votado em Lionel Messi. E agora é vez do seleccionador do Sudão afirmar que também não escolheu o jogador do BarcelonaSegundo a FIFA, os votos de Zdravko Lugarisic foram para Messi, Van Dijk e Sadio Mané, mas o selecionador do Sudão garante que votou em Salah em primeiro lugar e Messi não constou das suas escolhas.Os jornalistas Usher Komugisha e Tarek Talaat publicaram nas redes sociais a foto com os votos de Lugarisic, onde é possível Salah, Mané e Mbappé.Apesar de o seu nome aparecer na lista emitida pela FIFA, Juan Barrera, capitão da seleção da Nicarágua, garante que não contribuiu para a vitória de Lionel Messi no ‘The Best’. "Eu não votei em Messi", disse o médio de 30 anos ao ‘La Prensa’, quando questionado sobre os motivos de ter elegido o craque do Barcelona para Melhor Jogador em 2019, com cinco votos."No ano passado sim, votei nele, mas este ano não o fiz", acrescentou Barrera. Também o selecionador do Sudão, Zdravko Lugarisic, queixa-se que escolheu em Salah, mas o seu voto foi para Messi.