Polícia apanha Gabigol em casino clandestino com mais 200 pessoas: veja as imagens

O jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido por Gabigol, foi apanhado durante a madrugada deste domingo num casino ilegal em São Paulo, no Brasil.





desrespeitar o decreto estadual que impede as festas e aglomerações durante a pandemia da Covid-19.

"Para a polícia, a gente não trabalha com um nome. Eu não decido quem vai ser alvo da nossa repreensão. Para mim, todos são iguais ali e devem ser responsabilizados na medida das suas condutas, na medida do que fizeram", afirmou Eduardo Brotero, delegado de polícia, em declarações ao jornal brasileiro.



O vídeo da operação da polícia está a circular nas redes sociais, divulgado por Alexandre Frota, conhecido ator brasileiro e agora deputado federal por São Paulo.



Veja as imagens:





De acordo com o portal G1, estariam cerca de 200 pessoas no espaço, que foi encerrado pela Polícia Civil. Para além de clandestino, o espaço encontrava-se aO craque brasileiro, que deverá regressar aos treinos após uma pausa devido à conquista do campeonato brasileiro pelo Flamengo, foi encontrado escondido debaixo de uma mesa do casino.As autoridades direcionaram os presentes para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no centro da cidade brasileira, para assinarem um termo para prestarem esclarecimentos mais tarde. Não houve nenhuma detenção a registar.