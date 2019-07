A polícia brasileira está a investigar a possibilidade de Najila Trindade Mendes de Souza ter feito denúncia caluniosa ou falsas acusações por violação contra Neymar.Recorde-se que a Polícia Civil de São Paulo anunciou ontem que o futebolista brasileiro do PSG não será acusado da violação, tendo o processo sido encerrado devido às várias "contradições" encontradas pela investigação.Entretanto, a 11.ª Delegacia de Polícia de Santo Amaro (São Paulo) está a investigar se a modelo Najila Trindade fez denúncia caluniosa ou falsa acusação: "Essa investigação também corre sob sigilo. Seria prematuro qualquer detalhe, parâmetro e responsabilizar as partes envolvidas. Vamos responsabilizar todos os envolvidos que tenham agido de má-fé. Vamos ouvir as partes envolvidas para apurar se houve denúncia caluniosa ou não", explicou a delegada Monique Lima.