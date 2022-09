Polícia detém três suspeitos de envolvimento no ataque a Kheira Hamraoui

Três homens foram detidos, esta quarta-feira, preventivamente no âmbito da investigação ao ataque à futebolista internacional francesa Kheira Hamraoui, ocorrido em novembro passado, anunciou a polícia francesa.

Os homens, com idades a rondar os 20 anos, foram detidos nas suas casas e estão a ser interrogados nas instalações da polícia de Versalhes, sendo que, pelo menos um deles, tem antecedentes criminais, indicou a fonte.

Os detidos são suspeitos de terem participado no ataque a Kheira Hamraoui, levado a cabo por dois homens encapuzados, que obrigaram a futebolista a sair do carro e lhe bateram com barras de ferro que lhe causaram ferimentos nas pernas.



A 4 de novembro de 2021, o ataque ocorreu quando a jogadora viajava no carro da companheira de equipa Aminata Diallo, que chegou a ser detida para interrogatório, por suspeita de ter contratado dois homens para atacarem Kheira Hamraoui.

O antigo internacional francês Eric Abidal viu-se envolvido na investigação, e foi ouvido como testemunha, depois de a polícia ter tido acesso a chamadas telefónicas recebidas por Kheira Hamraoui nos dias anteriores ao ataque, feitas por um alegado ex-namorado, com quem teve uma relação durante três anos, que a acusou de "lhe ter estragado a vida" e prometeu vingança.

Entretanto, a promotora de Versalhes revelou que o cartão de telemóvel da jogadora estava em nome de Abidal, que terá confessado que teve um relacionamento com Hamraoui, entre 2018 e 2020.

Segundo o jornal francês Le Monde, o antigo futebolista, que viu a mulher avançar com um pedido de divórcio após estas revelações, pode ter orquestrado o ataque à futebolista, devido a uma alegada vingança pessoal.