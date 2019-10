Polícia prende grupo que planeava invadir Maracanã no jogo da Libertadores

Pelo menos de 16 pessoas que pretendiam invadir o Estádio Maracanã foram detidas na sequência de uma operação realizada esta terça-feira no Rio de Janeiro.A invasão estava programada para o encontro da 2.ª mão da Taça dos Libertadores marcada para quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) entre o Flamengo e o Grémio. Dos 16 detidos, 11 foram presos na sequência do cumprimento de mandados de prisão.O Flamengo-Grémio, referente à 2.ª mão da Taça Libertadores, vai ter um esquema de segurança nunca visto. O encontro está marcado para quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) no Maracanã e estão destacados 800 polícias militares, já que é considerado de alto risco. Foram vendidos 62 mil bilhetes, pelo que haverá uma polícia militar por cada 77,5 adeptos.O comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, Silvio Luiz, explicou que as medidas decretadas são muito mais apertadas do que em outros jogos da Libertadores e do Brasileirão.Vão ser feitos diversos pontos de bloqueio e verificação de bilhetes que terão de ser impressos, esquema semelhante ao que existiu quando foi o Mundial'2014. Já as ruas serão fechadas várias horas antes do início da partida.