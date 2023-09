Polónia: Capitão Josué conduz Légia Varsóvia à vitória num jogo com sete golos

O Légia Varsóvia segurou a liderança do campeonato polaco, vencendo em casa do Pogon Szczecin, por 4-3, num jogo em atraso da 6.ª jornada disputado esta quarta-feira.Com Josué a capitão e Iuri Ribeiro igualmente no onze, o Légia Varsóvia atingiu os 20 pontos, com oito jogos já disputados, sinal de que ainda não somou qualquer derrota. Na partida de ontem, Gil Dias foi suplente utilizado pelos forasteiros, sendo que nos da casa João Gamboa saltou igualmente para a ação no decorrer da partida.O Pogon Szczecin entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador por Grosicki (29'). O empate não tardou a surgir, por intermédio Pekhart (33'), mas o marcador não mexeu mais até ao intervalo. Antes, porém, nova contrariedade para o Légia, fruto do cartão vermelho direto exibido a Jedrzejczyk (45'+4).Em vantagem numérica, os da casa não precisaram de muito tempo para voltarem à liderança do marcador, por Koulouris (51'). Wszolek (69') voltou a empatar, mas nem houve tempo para pensar em segurar o pontinho, pois logo depois Bichakhchyan (71') colocou o Pogon Szczecin pela última vez à frente do marcador.Elitim (78') e Kapuadi (84') fecharam as contas e garantiram mais três pontos ao Légia Varsóvia.