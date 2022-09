Polónia: Filipe Oliveira rescinde com o Korona Kielce e torna-se um jogador livre

Filipe Oliveira já não é jogador do Korona Kielce. O médio português, de 28 anos, rescindiu o contrato com o emblema polaco por mútuo acordo e é agora um futebolista livre para decidir o futuro.O jogador chegou em janeiro de 2021, proveniente do Vilafranquense, ao clube que representou oficial por 42 ocasiões e ajudou a subir ao primeiro escalão do futebol da Polónia.Em Portugal, Oliveira formou-se na União de Leiria e Benfica e conta ainda passagens por Marítimo e Famalicão.