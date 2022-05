Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Polónia: João Amaral marca e Lech Poznan sagra-se campeão pela 8.ª vez na história Joel Pereira e Pedro Rebocho foram titulares no jogo do título; Pedro Tiba não saiu do banco





• Foto: Lech Poznan / Twitter