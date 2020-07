Polónia: Legia Varsóvia de André Martins e Luís Rocha conquista 14.º título de campeão

O Legia Varsóvia venceu, este sábado, na receção ao Cracóvia por 2-0, com os portugueses André Martins e Luís Rocha titulares, e conquistou o 14.º título de campeão nacional, a duas jornadas do fim da campeonato polaco.

Os golos do checo Tomas Pekhart (23 minutos) e do georgiano Valeriane Gvilia (75) deram os três pontos ao conjunto da capital da Polónia, que passou a somar 68 pontos em 35 jogos, enquanto o segundo classificado, o Piast Gliwice, tem menos 11 pontos, pelo que ficou matematicamente arredado da luta pelo título. O brasileiro Luquinhas (ex-Benfica B, Vilafranquense e Aves) foi titular pelo Legia e saiu aos 80 minutos.

Do lado do Cracóvia, o avançado Rafael Lopes, que conta com 12 golos esta época, também foi titular.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, já felicitou os jogadores portugueses que conquistaram o campeonato polaco, considerando que se trata de "mais uma prova da afirmação do talento e sucesso do jogador português pelo mundo".

Na nota publicada no 'site' da Liga de clubes, é destacado ainda que, além de André Martins e Luís Rocha, também Cafú e Salvador Agra estão de parabéns, uma vez que ambos representaram o Legia Varsóvia na primeira metade da época.

Ao garantir o 14.º título do seu palmarés, o Legia Varsóvia iguala o registo do Wisla Cracóvia, do Ruch Chorzow e do Gornik Zabrze, que são os emblemas que têm mais campeonatos.

A equipa treinada pelo sérvio Aleksandar Vukovic volta a vencer a liga, depois de ter sido campeã nas temporadas de 2016, 2017 e 2018, tendo visto a sua hegemonia quebrada na última época pelo Piast Gliwice.