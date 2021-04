Polónia: Légia Varsóvia de André Martins e Rafael Lopes sagra-se campeão nacional

O Légia Varsóvia de André Martins e Rafael Lopes sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional da temporada 2020/21 do campeonato polaco de futebol sem... jogar.

A equipa orientada por Czeslaw Michniewicz beneficiou do empate do Rakow (0-0) na deslocação ao terreno do Jagiellonia permitiu ao Légia Varsóvia festejar o seu 16.º título de campeão nacional a três jornadas do fim do campeonato.

À 27.ª jornada, o Légia Varsóvia lidera a tabela classificativa com 59 pontos, mais nove do que os segundos e terceiros classificados Rakow e Pogon Szczecin, equipas que perderam pontos nesta ronda.