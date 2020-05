Polónia: Salvador Agra anuncia saída do Legia Varsóvia

Salvador Agra despediu-se do Legia Varsóvia através das redes sociais depois de duas temporadas ao serviço do clube polaco com o qual tinha contrato por mais uma temporada.





"Chega a hora de dizer adeus. Quero agradecer a oportunidade que me foi concedida de jogar num clube tão grande e com tanta história. Obrigado a todos, por todo o apoio e conforto que me deram desde o primeiro dia fazendo me sentir a mim e à minha família parte do clube e da cidade. Saio com a consciência que todos os dias dei o melhor de mim por este clube. Por fim deixar uma palavra de apreço aos incríveis fãs do Legia pois são realmente de outro mundo. Força Legia", pode ler-se na mensagem deixada pelo extremo português, de 28 anos, na conta pessoal de Instagram.Agra chegou a Varsóvia em 2018/19, após meia temporada nos espanhóis do Cádiz. Em época e meia na Polónia cumpriu 21 presenças oficiais.