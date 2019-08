Portistas fazem contas à vida: as brutais diferenças entre Champions e Liga Europa

A passagem do FC Porto para a Liga Europa representa uma enorme queda nas receitas da SAD azul e branca.

A diferença das verbas pagas pela UEFA nas suas duas competições de clubes é gigantesca: o valor mínimo que a Champions representaria para o FC Porto era de 44,05 milhões de euros, o máximo que agora podem conseguir na Liga Europa é de inferior a 18,5 milhões de euros.

A estes valores será ainda preciso somar os referentes ao 'market pool', atribuído pela UEFA em função do mercado televisivo de cada país e de cada clube.



Confira as diferenças no quadro abaixo (em milhões de euros)





Liga Europa Liga dos Campeões Presença 2,920 15,250 Bónus por coeficiente 0 28,08* Vitória 0,570 2,7 Empate 0,190 0,900 Vitória no grupo 1 0 2.º lugar no grupo 0,5 0 16 avos de final 0,5 - oitavos de final 1,1 9,5 quartos de final 1,5 10,5 meias-finais 2,4 12 finalista vencido 4,5 15 vencedor 8,5 19 Máximo possível 18,420 110,53



*Valor correspondente ao 7º lugar do ranking de 10 anos, onde estava o FC Porto e passa agora a estar o Benfica