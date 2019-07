Portugal desce para o sexto lugar no ranking da FIFA

Portugal desceu do quinto para o sexto lugar no ranking da FIFA, divulgado esta quinta-feira pelo organismo regulador do futebol mundial, face à subida do Uruguai, que chegou aos quartos de final da Copa América.Portugal não competiu desde que conquistou a Liga das Nações, uma vitória que se refletiu no ranking de junho, enquanto o Uruguai subiu três posições após a campanha na Copa América, que beneficiou também o campeão Brasil, agora na vice-liderança, atrás da Bélgica.Os canarinhos, que se sagraram campeões frente ao Peru (19.º), subiram da terceira para a segunda posição, por troca com a campeã mundial França, agora na terceira posição, enquanto a Inglaterra manteve a quarta.A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz e eliminada igualmente nos quartos de final da Copa América, pelo Chile, foi a seleção que mais progrediu na frente, ao entrar no top 10, depois de subir do 13.º para o oitavo lugar.O México, campeão da Gold Cup, competição de seleções da CONCACAF (América Central, do Norte e Caraíbas), subiu da 18.ª para a 12.ª posição, e os Estados Unidos, finalistas vencidos, da 30.ª para a 22.ª.O ranking reflete também os resultados da Taça das Nações Africanas (CAN), com a campeã Argélia a ser 40.ª, com uma subida de 28 lugares, embora o Senegal, finalista derrotado, seja a melhor seleção do continente.Os senegaleses, derrotados na final da CAN2019, que decorreu no Egito, por 1-0, ocupam a 20.ª posição na hierarquia do futebol mundial.A Coreia do Sul, cujo selecionador é Paulo Bento, mantém o 37.º posto, e o Burkina Faso, de Paulo Duarte, desceu dois lugares, para 61.º.Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, todos muito próximos entre si, no 116.º, 122.º e 123.º lugares, respetivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 185.º.Angola e Guiné-Bissau competiram na CAN2019, com os primeiros a serem terceiros no seu grupo, e os segundos últimos, falhando o apuramento para os oitavos de final da prova.1. (1) Bélgica, 1.746.2. (3) Brasil, 1.726.3. (2) França, 1.718.4. (4) Inglaterra, 1.652.5. (8) Uruguai, 1.637.6. (5), 1.6317. (6) Croácia, 1.625.8. (13) Colômbia, 1.6229. (7) Espanha, 1.617.10.(11) Argentina, 1.610(...)37. (37) Coreia do Sul, 1.467.61. (59) Burkina Faso, 1.381.76. (76) Cabo Verde, 1.319.116. (117) Moçambique, 1.163.122. (123) Angola, 1.144.123. (118) Guiné-Bissau, 1.143.182. (182) Macau, 922.185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.201. (200) Timor-Leste, 879.