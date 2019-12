Portugal inteiro está a torcer pelo... Getafe

O futebol português estará esta quinta-feira muito atento ao que Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães fizerem na Liga Europa, mas em comum todos estarão a torcer pelo Getafe. Sim, pelo Getafe.

E tudo porque poderá estar nas mãos do conjunto espanhol a garantia de que terminaremos a temporada no 6.º lugar do ranking, que nos permitirá ter três equipas na Liga dos Campeões (duas diretamente na fase de grupos) em 2021/22.

O conjunto espanhol recebe o Krasnodar na última jornada do grupo C e precisa apenas um empate para segurar o segundo lugar e consequente apuramento para os 16 avos de final. As duas equipas têm 9 pontos, mas os madrilenos têm vantagem no confronto direto, já que venceram por 2-1 na Rússia.

Se isso acontecer, então os russos ficam automaticamente sem equipas nas competições europeias e não poderão somar mais pontos. Das seis equipas que iniciaram a temporada na Champions e na Liga Europa, já todas ficaram pelo caminho: o Arsenal Tula e Spartak Moscovo caíram na prés da Liga Europa, Zenit e Lokomotiv serão últimos nos respetivos grupos da Champions, enquanto CSKA também está eliminado da Liga Europa. Resta o Krasnodar, que pode dizer adeus à segunda competição esta quinta-feira.



Dois pontos de avanço

Portugal começou o ano atrás, mas tem já mais de 2 pontos de avanço sobre a Rússia no ranking (47,249 contra 45,216). Com Sporting, Sp. Braga e Benfica já garantidos nos 16 avos da Liga Europa, onde poderá chegar o FC Porto, temos fortes hipóteses de aumentar essa vantagem. Sobretudo se as contas dos russos ficarem já encerradas, o que acontecerá se o Krasnodar também for eliminado.



Mas, mesmo que vença em casa do Getafe, o Krasnodar dificilmente conseguirá impedir o nosso 6.º lugar. Para isso, teria de chegar pelo menos aos quartos de final (vencendo todos os jogos até lá) e as equipas portuguesas não poderiam fazer mais pontos.