Portugal termina fase de grupos ainda mais longe de França e Holanda no ranking da UEFA

Portugal terminou a fase de grupos das competições europeias de futebol ainda mais longe de Holanda e França no ranking da UEFA, afastando-se da possibilidade de aumentar o número de equipas nas próximas temporadas.

Já sem Arouca e Vitória de Guimarães, que caíram nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, apenas o FC Porto conseguiu passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Benfica e o Sporting de Braga foram terceiros nos respetivos grupos da Champions e caíram para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no qual também tem lugar o Sporting.

Apenas com a 11.ª melhor prestação na fase de grupos, Portugal manteve o sétimo lugar no ranking - contempla as quatro últimas temporadas e a atual -, com 53,149 pontos, mas ficou mais longe dos lugares acima.

A França (62,164) continua na quinta posição, seguida da Holanda (59,900), mas muito longe dos quatro primeiros classificados - Inglaterra (100,553), Espanha (86,114), Itália (83,284) e Alemanha (80,909).

O sétimo lugar do Portugal não está, neste momento, em perigo, uma vez que a Bélgica, oitava posicionada, está ainda longe, com 46,000.

Na próxima temporada, Portugal, que já era sétimo, tem direito a uma equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões e outra na terceira pré-eliminatória, garantindo número igual da Liga Europa e outro clube na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.