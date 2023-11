Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Português ruma ao Qatar para ser adjunto de Christophe Galtier: «É uma liga extremamente competitiva» Depois de 12 anos com Leonardo Jardim, Nélson Caldeira é adjunto do francês no Al Duhail, numa prova com vários portugueses