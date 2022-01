Rúben Dias e Cristiano Ronaldo no onze do ano da FIFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA revelou esta segunda-feira o melhor 11 do ano, na gala 'The Best', que consagra os melhores de 2021. Entre eles estão dois portugueses: Rúben Dias (Manchester City) e Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United).Numa escolha feita pelos futebolistas da FIFPro e num sistema tático invulgar (3x3x4) foram ainda consagrados o guarda-redes Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG); os defesas Bonucci (Juventus) e Alaba (Bayern Munique/Real Madrid); os médios Kanté (Chelsea), Jorginho (Chelsea) e De Bruyne (Manchester City); e os avançados Messi (Barcelona/PSG), Lewandowski (Bayern Munique) e Haaland (Borussia Dortmund).