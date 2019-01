Possibilidades de sobrevivência Emiliano Sala são diminutas, diz polícia

As buscas pelo avião em que seguia o futebolista argentino Emiliano Sala, desaparecido quando sobrevoava o Canal da Mancha, foram suspensas pela polícia, que crê que as possibilidades de sobrevivência são "diminutas".Segundo a polícia de Guernsey, as possibilidades são "diminutas" de uma aterragem e sobrevivência dos dois passageiros, sendo que não foram encontrados "quaisquer vestígios das pessoas a bordo".Através da rede social Twitter, a polícia explicou que a suspensão das buscas estará em efeito até ao nascer do sol na quarta-feira, depois de o avião ter desaparecido dos radares na segunda-feira, sobre o Canal da Mancha, a 20 quilómetros de Guernsey.O ponta de lança, de 28 anos, que representa o Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar pelos galeses do Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa, e fazia a viagem de França para Gales.Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.