Preço das camisolas assinadas por Maradona dispara: mais cara é anterior ao início da sua carreira

Com a morte de Diego Armando Maradona, o preço de qualquer item relacionado com o antigo craque argentino disparou, nomeadamente camisolas. O 'Olé' pesquisou a fundo pela internet e deu conta dos valores exorbitantes que agora se praticam. A mais cara que o jornal sul-americano encontrou foi uma de 20 milhões de pesos, ou seja, 206 mil euros.





Segundo o licitador, trata-se de uma camisola do Boca Juniors de... 1971 - anterior ao começo da carreira de Maradona, que se iniciou no futebol sénior apenas cinco anos depois - que foi assinada pelo 'D10S' em 1997, ano em que pendurou as chuteiras, precisamente ao serviço dos xeneizes.Há uma outra, de 165 mil euros, que foi a que Maradona utilizou no seu último jogo como profissional, igualmente assinada. No ato da aquisição, o comprador recebe ainda um DVD onde é possível ver o momento em que Diego rubricou a camisola...