Premier League desqualifica Abramovich de diretor do Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A direção da Premier League decidiu afastar Roman Abramovich como diretor do Chelsea, disse a liga num comunicado neste sábado."Após a imposição de sanções pelo Governo britânico, a Premier League desqualificou Roman Abramovich como diretor do Chelsea FC", afirmou a entidade, citada pela Reuters."A decisão da Direção não tem impacto na capacidade do clube de treinar e jogar, tal como estabelecido nos termos de uma licença emitida pelo Governo que expira a 31 de Maio de 2022", pode ler-se.