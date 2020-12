Prémios 'The Best': acompanhe a cerimónia em direto

18h25 - O prémio Puskas vai para Son Heung-min. "Assim que peguei na bola, procurei passar. Não encontrei ninguém, comecei a fintar, uns segundos depois estava à frente da baliza e marquei. Não culpo os meus colegas, podiam ter-me dados mais possibilidades de passe (risos). Foi fantástico para a equipa. Depois do golo não percebi que tinha sido tão bom. Assim que vi depois do jogo, pensei nisso, foi mesmo especial. Durante o jogo só queres pensar no jogo, estar envolvido. Ao ver depois percebi como foi. Foi incrível", disse o avançado do Tottenham.





18h24 - Dos guarda-redes passamos agora para os seus maiores 'pesadelos': os autores dos melhores golos do ano. Os finalistas são: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, diante do Ceará), Son Heung-min (Tottenham diante do Burnley) e Luis Suárez (Barcelona, diante do Maiorca).18h20 - "Foi um dos melhores anos da minha carreira. Estávamos confiantes e foi fantástico o que conseguimos alcançar, especialmente no verão, quando estivemos todos juntos em Lisboa. Foi fantástico. Estamos muito felizes", disse o guardião.: "Foi um período difícil complicado para todos, por não termos o apoio dos adeptos. Mas temos uma boa mentalidade, pensamos nos nossos adeptos, sabemos que estão a ver os jogos e tentámos vencer todos os jogos": "É muito mais fácil comunicar no campo, especialmente para nós, já que consigo falar por exemplo falar com o Lewandowski. É mais fácil para todos. A indicação vai diretamente para todos os jogadores."18h19 - O18h15 - O próximo prémio será entregue ao melhor guarda-redes do Mundo. Os candidatos são Alisson (Liverpool/Brasil), Manuel Neuer (Bayern Munique/Alemanha) e Jan Oblak (Atletico Madrid/Eslovénia).18h13 - A vencedora do prémio de18h11 - Chegou a hora dos primeiros prémios, a começar já pela baliza, com o anúncio da melhor guarda-redes do ano. As candidatas são Christiane Endler (Paris St-Germain/Chile), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Estados Unidos) e Sarah Bouhaddi (Lyon/França).18h08 - É agora destacado o papel dena luta a favor dos mais desfavorecidos no Reino Unido. O avançado do Manchester United receberá o prémio especiale a FIFA irá doar uma verba para ajudar na luta iniciada pelo dianteiro inglês.18h06 - "Esta é uma noite para celebrar, para celebrar os melhores. Os que fizeram os nossos corações vibrar neste ano. Infelizmente estamos todos online, mas deixo já os parabéns aos vencedores e garanto que vos vou entregar em pessoa os prémios nos próximos dias, porque o merecem", acrescentou Infantino.18h04 -. "2020 foi um ano muito difícil e complicado. Os nossos primeiros pensamentos vão para aqueles que sofreram com a pandemia, tal como a quem esteve na linha da frente na sua luta. Esperamos que 2021 seja um melhor ano, mas 2020 mostrou que a saúde está em primeiro lugar. O futebol parou, mas recomeçou, para dar sorrisos e esperanças a milhões em todo o Mundo. Agradecemos a toda a comunidade do futebol, que trabalhou duro para manter a chama do futebol viva. Imensas lendas mostraram-nos este ano o que o futebol pode fazer este. Falando em lendas, não podemos deixar de pensar em Maradona e Paolo Rossi, duas lendas que perderam a vida e que trouxeram imensa tristeza a todos nós nas últimas semanas. Deixamos um forte abraço às suas famílias".18h02 - Antes da entrega dos prémios é exibido um vídeo de consciencialização devido à situação de pandemia atual.18h00 -17h59 - A gala será apresentada por Reshmin Chowdhury e Ruud Gullit diretamente da sede da FIFA, em Zurique.17h50 - Faltam dez minutos para o arranque da gala virtual deste ano...- Longe do glamour e do espectáculo dos outros anos, decorre esta tarde, a partir das 18 horas, a gala dos prémios 'The Best'. Realizado em ambiente virtual, devido às condicionantes da pandemia de Covid-19, o evento irá premiar os melhores do ano no Mundo do futebol, com Cristiano Ronaldo a estar uma vez mais entre os candidatos. Siga aqui a cerimónia em direto.Melhor jogadorCristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)Lionel Messi (Barcelona/Argentina)Robert Lewandowski (Bayern Munique/Polónia)Melhor treinadorJurgen Klopp (Liverpool)Marcelo Bielsa (Leeds)Hans-Dieter Flick (Bayern Munique)Melhor guarda-redesAlisson (Liverpool/Brasil)Manuel Neuer (Bayern Munique/Alemanha)Jan Oblak (Atletico Madrid/Eslovénia)Equipa mundial do ano ( veja os candidatos Melhor jogadoraLucy Bronze (Manchester City/Inglaterra)Pernille Harder (Chelsea/Dinamarca)Wendie Renard (Lyon/França)Melhor treinadorSarina Wiegman (Holanda)Emma Hayes (Chelsea)Jean-Luc Vasseur (Lyon)Melhor guarda-redesChristiane Endler (Paris St-Germain/Chile)Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Estados Unidos)Sarah Bouhaddi (Lyon/França)Equipa mundial do ano ( veja as candidatas Prémio PuskasGiorgian De Arrascaeta (Flamengo, diante do CearáSon Heung-min (Tottenham diante do Burnley)Luis Suárez (Barcelona, diante do Maiorca)