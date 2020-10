Preparador físico da Bolívia tirou Messi do sério e sofreu na pele: «Recebi insultos e ameaças»

Depois do episódio com Messi, o nome da Lucas Nava, o 'careca' que tirou o jogador do sério no final do jogo entre a Argentina e a Bolívia, saltou para as páginas dos jornais e, apesar de ter assumido primeiramente que o episódio não teve importância, facto é que a situação se 'descontrolou'.





"Recebi insultos e ameaças pela situação que vivi com Messi. Custou-me que os meus filhos ouvissem o que ouviram sobre mim", afirmou o preparador físico da Bolívia à rádio Colónia, não escondendo a admiração pelo craque do Barcelona: "Cresci a ver o Messi jogar, é o maior de todos. Admiro-o tanto que o meu filho se chama Lionel por causa dele".