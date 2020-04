Presidente da federação do Haiti acusado de abusar de jogadoras

O presidente da federação de futebol do Haiti, Yves Jean-Bart, foi acusado de ter abusado sexualmente de jogadoras das seleções jovens do país no centro de estágios da equipa. Numa reportagem do 'The Guardian', o órgão inglês explica que várias fontes ligadas ao centro de treino denunciaram a situação que envolve o dirigente que presidente a federação desde 2000.





Segundo o diário britânico, a situação de abuso teve lugar nos últimos cinco anos. "Existe uma senhora que coloca pressão nas miúdas para terem sexo com Dadou [a alcunha de Yves Jean-Bart]. Ele vê uma rapariga que seja atraente e manda a senhora dizer à jovem que ela vai ser expulsa do centro de treinos. A miúda começa a chorar e a senhora só diz: 'A única forma de resolveres isto é ao falares com o Dadou'. Nesse momento, a rapariga não tem outra saída que não seja fazer o que ele quer", explica a fonte anónima.De resto, o líder da federação haitiana já veio negar a acusação de que é alvo. "A situação é completamente falsa e descabida, como é óbvio. Claramente trata-se de uma manobra para desestabilizar a federação e o seu presidente", defendeu Yves Jean-Bart.