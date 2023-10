Presidente da federação italiana confirma 10 meses de suspensão para Tonali

Gabriele Gravina, o presidente da federação italiana, confirmou que Sandro Tonali vai ser suspenso por 10 meses, depois de o jogador do Newcastle ter apostado em jogos do Milan e do Brescia, quando representava estes clubes.O acordo da defesa do internacional italiano, de 23 anos, com o ministério público contempla ainda mais 8 meses, não de suspensão, mas de cumprimento de um plano de recuperação da dependência, além de presenças públicas em pelo menos 16 eventos para falar do problema da dependência do jogo."Os regulamentos prevêem um certo número de anos no que toca a sanções. Mas foi alcançado um acordo judicial, uma vez que estão previstas circunstâncias atenuantes, como a colaboração com as autoridades", explicou Gravina, à saída do comité olímpico italiano.