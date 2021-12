Presidente da federação polaca 'ataca' Paulo Sousa: «A seleção não é um local de trabalho temporário»

Rozmawialem z @Czarek_Kulesza, który jest wsciekly.



– Nie ma zgody na rozwiazanie kontraktu Paulo Sousy. Musimy sie szanowac. PZPN to nie jest przejsciowe miejsce w pracy. Sytuacja jest jednak niekomfortowa i musimy ja szybko wyjasnic – mówi prezes.



Wiecej na @SportINTERIA. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) December 26, 2021

Cezary Kulesza, presidente da federação polaca de futebol, não está nada satisfeito com a confusão instalada em torno de Paulo Sousa, atual treinador da seleção polaca.De acordo com o jornalista Sebastian Staszewski, da 'SportINTERIA', o líder da federação está "furioso", assumindo que o cargo de selecionador da seleção polaca "não é um local de trabalho temporário"."Não há consentimento para rescindir o contrato de Paulo Sousa. Devemos respeitar-nos mutuamente. A PZPN (federação polaca de futebol) não é um local de trabalho temporário. No entanto, a situação é desconfortável e precisamos de esclarecê-la rapidamente", assumiu Cezary Kulesza.Recorde-se que o treinador português tem acertado com o Flamengo um contrato de dois anos.