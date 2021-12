Jako Zarzad @pzpn_pl podjelismy jednoglosna decyzje o rozwiazaniu kontraktu z Paulo Sousa. W ramach porozumienia byly selekcjoner zaplaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021

Cezary Kulesza, presidente da Federação da Polónia, anunciou que já há acordo com Paulo Sousa para a rescisão do contrato. "Decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará a indemnização de acordo com as expectativas da federação", escreveu o dirigente.Esta era a aresta que faltava limar para que Paulo Sousa pudesse assumir o Flamengo. O anúncio oficial do treinador português no clube brasileiro deve acontecer nas próximas horas.