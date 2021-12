Presidente da federação polaca recusa saída de Paulo Sousa: «Comportamento irresponsável»

Dzis zostalem poinformowany przez Paulo Souse, ze chce rozwiazac za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wczesniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówilem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

Cezary Kulesza, presidente da federação polaca de futebol, não escondeu a sua indignação no Twitter depois de ter sido confrontado com a intenção de Paulo Sousa de deixar a seleção do país."Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que queria rescindir o contrato com a federação por causa de uma oferta de um clube. Trata-se de um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente", escreveu Kulesza.Recorde-se que o treinador, antigo internacional português, chegou a acordo com o Flamengo, como Record adiantou em exclusivo. Paulo Sousa chegou à seleção polaco como uma aposta de Zbigniew Boniek, o então presidente da Federação polaca que chegou mesmo a vir a público defender o treinador português no último Europeu. Cezary Kulesza nunca deu sinais que o queria.