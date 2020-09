Presidente da FIFA: «Reabertura dos estádios é o objetivo mas sem pressão»

Gianni Infantino, presidente da FIFA, espera voltar a ver adeptos nos estádios de futebol em breve.





"O futebol sem adeptos não é obviamente o mesmo, mas o mais importante é a saúde", afirmou Infantino, à partida para Roma, onde vai reunir-se com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte que, inclusivamente, já disse não ver para já hipóteses de abrir as portas dos estádios aos fãs em Itália, onde o campeonato começa a 19 de setembro."Temos que estudar como podemos voltar. É certo que reabertura dos estádios é o objetivo, mas sem colocar pressão ou fixar prazos. Estamos a trabalhar seriamente para voltar à normalidade", destacou Infantino, que realiza agora a sua "primeira viagem oficial depois do confinamento" por causa da Covid-19.