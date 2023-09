Presidente de clube colombiano assassinado a tiro no carro quando ia para casa com a filha

A presidente do Tigres, clube da segunda divisão da Colômbia, foi assassinado a tiro em Bogotá depois da derrota da equipa diante do Atlético FC, no último sábado.Édgar Páez, de 63 anos, ia para casa de carro, com a filha, quando dois homens numa mota o atingiram, ainda perto do estádio. A filha escapou ilesa e a polícia abriu uma investigação."A família do Tigres e toda a comunidade desportiva estão devastadas com o que aconteceu", escreveu o clube, numa mensagem partilhada nas redes sociais.A federação do país também lamentou o sucedido e deixou uma mensagem de pêsames dirigida ao clube, à família e aos amigos.