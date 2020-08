Presidente do Barcelona confirma saída de Quique Setién

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunciou este domingo a saída de Quique Setién do comando técnico do emblema catalão. Apesar de a decisão ainda não ter sido comunicada oficialmente por parte dos blaugrana, o líder máximo do clube revelou a sua decisão, em declarações ao programa ‘Tiempo de Juego’.





"Setién está fora", garantiu o dirigente, de 57 anos, à saída de uma reunião que teve neste domingo à noite com Éric Abidal (diretor desportivo) e Óscar Planes (diretor-geral), nos escritórios de Camp Nou, e na qual foram decididos certos assuntos acerca do futuro do clube. Recorde-se que, segundo a imprensa espanhola, a direção do Barça voltará a estar reunida esta segunda-feira de forma a debater a solução no que diz respeito ao sucessor de Setién no banco do Barça.O técnico, de 61 anos, chegou em janeiro deste ano ao clube para substituir Ernesto Valverde, mas termina a época sem qualquer título. Mauricio Pochettino, Xavi Hérnandez e Ronald Koeman são os nomes apontados como possíveis substitutos do técnico espanhol.