Presidente do Besiktas visa Quaresma: «Não aceita bem quando fica de fora»

Ricardo Quaresma rumou ao Kasimpasa neste mercado de transferências depois de abandonar o Besiktas, numa saída que causou polémica. O presidente do clube de Istambul, Fikret Orman, apresentou esta quarta-feira a sua versão do caso.





"O Quaresma foi a casa do Serdar Adali [dirigente do Besiktas] e disse que a mulher não estava feliz em Istambul e que queria sair. Achei que ele tinha ofertas da Arábia. Ele quis terminar o contrato e concordámos. Depois não deve ter recebido as ofertas que pensava e já queria ficar", começou por dizer."Foi para estágio e disse ao treinador para que o colocasse a jogar para ver se ele recebia propostas. É o tipo de jogador que não aceita bem quando fica de fora", disse Orman.