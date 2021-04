Presidentes fundadores explicam criação da Superliga Europeia: «Abrirá um novo capítulo para o futebol europeu»

Anunciada há poucos minutos de forma oficial, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e presidente da Superliga Europeia, Andrea Agnelli, presidente da Juventus e vice-presidente da Superliga Europeia e Joel Glazer, vice-presidente do Manchester United e vice-presidente da Superliga Europeia reagiram, em comunicado, ao lançamento da nova competição europeia de clubes.





Para o líder dos merengues, está será uma oportunidade para "ajudar o futebol a melhorar a todos os níveis". "Vamos ajudar o futebol a melhorar a todos os níveis a ocupar o lugar que merece no Mundo. O futebol é o único desporto no Mundo com mais de 4 mil milhões de seguidores e a nossa responsabilidade como clubes grandes é responder aos desejos dos adeptos e fãs", atirou Florenino Pérez.

"Os nossos 12 clubes fundadores representam milhares de milhões de adeptos de todo o Mundo. Unimo-nos neste momento crítico, para que a competição europeia se transforme, dando ao desporto que amamos os fundamentos que sejam sustentáveis para o futuro, aumentando substancialmente a solidariedade, dando aos adeptos e jogadores amadores um sonho e jogos de qualidade máxima que alimentarão a sua paixão pelo futebol."

Joel Glazer, vice-presidente do Manchester United e vice-presidente da Superliga Europeia

"Ao reunirmos os melhores clubes e jogadores do Mundo para que joguem entre si durante toda a temporada, a Superliga abrirá um novo capítulo para o futebol europeu, assegurando uma competição e instalações de primeiro nível, e um maior apoio financeiro para a pirâmide do futebol em geral."