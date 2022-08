Primeiro árbitro a assumir-se gay garante: «40% das pessoas do futebol são homossexuais ou bissexuais»

Igor Benevenuto é brasileiro, tem 41 anos, e foi o primeiro árbitro FIFA a assumir-se publicamente como gay. O juíz adiantou esta quinta-feira, em entrevista à revista 'Der Spiegel', que o Mundo do futebol tem muitas pessoas que não assumem a orientação sexual verdadeira."Tendo em conta todas as pessoas envolvidas no futebol, sejam dirigentes, treinadores, jogadores e árbitros, entre 30 a 40 por cento são homossexuais ou bissexuais, ou já fizeram algo em algum momento com outro homem. As pessoas fora do Mundo do futebol também estão a perceber que existem relações homossexuais clandestinas entre jogadores de futebol ou casamentos de conveniência. Ficariam surpreendidos se soubessem quem é homossexual nesta indústria", garantiu o árbitro mineiro.Benevenuto frisou também que "não há nada pior do que viver para os outros e não para si mesmo" e mostrou estar feliz por se "libertar". "No Brasil, os homossexuais têm de temer não apenas serem agredidos verbalmente, mas também fisicamente. A atitude ainda não mudou", lamentou, avançando que "99,9 por cento dos homossexuais estão em segredo".